Kampf der Gladiatoren in Carnuntum

Spannender kann Geschichte nicht sein: in der Römerstadt Carnuntum fand am Sonntag der „Gladiatorentag“ statt. In original rekonstruierter Ausstattung lieferten einander die Kämpfer (und Kämpferinnen!) der „Familia Gladiatoria Carnuntina“ packende Duelle in der Arena. Der Ablauf der Spiele folgt ebenfalls dem historischen Vorbild: nach dem Einzug der Prominenz, darunter „Editor“ (Veranstalter) Marcus Valerius und seine Frau Aurelia Lavinia werden vom Oberpriester („Flamen Dialis“) die Götter um ihren Beistand gebeten. „Lanista“ (Ausbilder) Titus Manlius Thrax mahnt die Gladiatoren zu Mut und Fairness, schon ziehen die ersten Kontrahenten ein.

Es kämpften auch Gladiatorinnen

„Retiarius“ Meles mit Netz und Dreizack kämpft gegen den mit Schwert und Schild scwher gerüsteten „Secutor“ Tyrannus. Beide schenken einander nichts, obwohl jeder einmal zu Boden geht, will keiner aufgeben. Die Gunst des Publikums ist geteilt, die Frau des Editors entscheidet schließlich für Meles. Der Sieger dreht eine Runde durchs Amphitheater, die nächsten Gladiatoren, diesmal zwei gleich gerüstete „Essedarii“ (Krieger mit Wurfspeer und Kurzschwert) treten gegeneinander an. Wie in der Antike sind auch Gladiatorinnen aufgeboten, „Andraste“ kämpft gegen „Aurea“, den Schluss bilden die erfahrenen Kämpfer „Ajax“ und „Pulcher“.

„Die Familia Gladiatoria Carnuntina hat mittlerweile rund vierzig Mitglieder“, berichtet der „Lanista“, im Zivilleben als Michael Mezgolits bekannt. Trainiert wird individuell, vor den Spielen findet ein gemeinsames Abschlusstraining statt. Die Truppe ist mittlerweile über die Region hinaus bekannt, so waren die Gladiatoren aus Carnuntum schon nach Deutschland und in die Schweiz getourt.

