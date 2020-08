Bei einem Kart-Unfall in einem Freizeitzentrum in Rohrau ist am Donnerstagnachmittag ein Achtjähriger schwer verletzt worden. Das Kind aus Griechenland war Polizeiangaben zufolge gegen ein stehendes Go-Kart geprallt und überschlug sich in der Folge mit dem Fahrzeug. Bei dem Buben wurden Blessuren an Bein und Becken diagnostiziert.

Abtransportiert wurde der Verletzte in das Wiener SMZ-Ost. Im Einsatz stand dabei der Notarzthubschrauber "Martin 5".