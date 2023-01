Neues Minialbum: Vier Musiker auf dem Bauernhof

Werbung

Die neue EP der jungen Band „Unerhört“ erscheint im Februar 2023 mit fünf Singles. „Die Stücke sind unterschiedlich, die Bandbreite reicht von schnellem Rocksound bis zu sanften Balladen mit Klavier- und Violinenbegleitung“, erzählt Sänger und Gitarrist Lukas Toth.

Passend dazu sei der Titel der EP gewählt worden: „Charmant Arrogant“. Die erste Single („Kaiser“) erschien Anfang Dezember, das Video wurde auf dem Schlossberg in Hainburg und vor dem Heidentor gedreht. Schauplatz der neuen Single „In dieser Stadt“ ist ein verlassener Bauernhof in Rohrau. Produziert wurde in einem kleinen Studio in Wien (Hinterhof Records). Die Gruppe wurde 2019 gegründet und begeisterte bei vielen Events wie dem Bezirksfest im Juni 2022 in Bruck. Die offizielle Release-Show findet am 11. März im Stadttheater Bruck statt (mit der Band „Talentfrei“ als Support). Der Ticketverkauf dafür beginnt Anfang Jänner über Kultur-Bruck.at .

