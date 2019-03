Die Haydnregion wartet in ihrem zweiten Jahr wieder mit einem hochkarätigen Programm mit 21 Konzerten in der ganzen Region auf. Mehr als die Hälfte davon finden im Haydn-Geburtshaus in Rohrau statt.

Nach den Turbulenzen im Herbst des Vorjahres rund um den Rücktritt des künstlerischen Leiters Harald Kosik und die Auflösung des Vereins Haydnregion war man in der Kulturabteilung des Landes um die Fortsetzung der jungen Kulturinitiative bemüht. Nun hat der neue künstlerische Leiter Michael Linsbauer im Regionalentwicklungsverein „Römerland Carnuntum“ eine neue Verwurzelung des Konzertreigens in der Region gefunden. „Das Römerland Carnuntum steht für einen starken regionalen Bezug und eine flächendeckende Vernetzung“, freut sich Linsbauer über die neuen Partner, die die Haydnregion um ein identitätsstiftendes Element ergänzen sollen.

Die operative Abwicklung der Konzerte vor Ort sollen aus dem Regionalentwicklungsverein ab sofort Christian Kling und Theresa Aberham übernehmen. Der Langzeit-Mitarbeiter des Römerlands und die neu hinzugekommene Eventmanagerin sollen all das abdecken, was organisatorisch für die einzelnen Veranstaltungen zu tun ist – von der Grafik für die Folder über die Logistik vor Ort bis hin zur Organisation von Technik und Catering. „Und einfach alles, was vor Ort bei der Veranstaltung zu tun ist – bis hin zum Aufstellen der Sessel“, erklärt Christian Kling. Finanziert wird das ganze derzeit unverändert zu 100 Prozent vom Land Niederösterreich. Die Programm-Gestaltung bleibt bei Michael Linsbauer.

Geplant ist, die Konzerte auch touristisch stärker in der Region zu verankern. „Wir wollen die Haydnregion stark verzahnen mit dem Haydnhaus, aber auch mit anderen Angeboten in der Region“, verweist Linsbauer auf eine enge Kooperation mit der Donau NÖ Tourismus GmbH, aber auch mit anderen großen Playern der Region, wie dem Archäologiepark.

„Alles, was Identität stiftet, ist uns ein Anliegen. Kunst und Kultur ist davon ein ganz wichtiger Teil und somit für uns als Regionalentwicklungsverein ein sehr wesentlicher Bereich“, erklärt Römerland-Geschäftsführerin Gabriele Preisinger das Engagement des Regionalentwicklungsvereins in der Haydnregion. Das Thema „Römer“ sei eben nur eine Säule für die Region. Andere Säulen sollen gleichwertig in die Regionalentwicklung eingebaut werden. Zusätzlich geplant ist auch ein Freundeskreis „Zum Haydn“, mit dem Unterstützer des Projekts angesprochen werden können.

All das soll dazu beitragen, dass das Haydn-Thema in der Region in Fleisch und Blut übergeht. „Erst dann kann man auf Augenhöhe mit anderen Haydn-Standorten agieren, sich messen und etwaige Kooperationen eingehen“, sagt Linsbauer, der betont, dass im Vorjahr „tolle Aufbauarbeit“ geleistet wurde. Der erste große Schritt sei die Revitalisierung und Modernisierung des Geburtshauses gewesen. „Hier sind alle mit Herzblut dabei“, verweist Linsbauer auch auf die guten Seelen des Haydnhauses, Uli Gillar und Inge Mohrenberger. „Es geht darum, einen Ort der Begegnung aufzubauen“, sagt Linsbauer. Dazu gehöre auch die Öffnung für andere Veranstaltungen abseits der Konzerte, wie etwa die „Rohrauer Gespräche“ oder der Kammerwettbewerb der Blasmusik.