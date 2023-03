Saisonstart der Haydnregion Niederösterreich

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Am vergangenen Samstag öffnete das Museum im Haydn-Geburtshaus wieder seine Pforten und tags darauf startete dort auch die Haydnregion NÖ ihre Konzertsaison 2023. Unter dem Motto „Haydn in England“ referierte am Nachmittag Musikwissenschaftler Martin Czernin über Joseph Haydns triumphale England-Reisen. Und am Abend folgte ein denkwürdiges Konzert unter dem Titel „Haydn´s Highland Experience“. Wolfgang Brunner, Gründer der „Salzburger Hofmusik“ nahm am Prunkstück des Haydn-Hauses - einem Hammerklavier, auf dem auch Joseph Haydn gespielt haben soll - Platz, um mit seinen renommierten Musikerkollegen Florian Moser (Violine) und Marius Malanetchi (Violoncello) gleichsam Haydn pur zu Gehör zu bringen.

Neben einer Auswahl von Haydns „Schottische Lieder“, die von der jungen, bereits vielfach ausgezeichneten Salzburger Sopranistin Marianna Herzig mit viel Charme und Empathie gesungen wurden, standen auch Sonaten des französischen Violinisten und Komponisten Francois-Hippolyte Barthélemon und dessen Tochter Cecilia Maria auf dem Programm. - Werke, die laut Brunner „noch nie im 21. und 22. Jahrhundert gespielt wurden“. Die Verbindung zu Haydn: Dieser lernte die Familie Barthélemon, die in London lebte, während seiner ersten England-Reise kennen. Und diese widmete einige ihrer Kompositionen dem berühmten Gast aus Österreich.

Für zusätzlich schottische Atmosphäre im Hof des Haydn-Hauses und auch auf der Bühne sorgte schließlich Albin Paulus mit seinem Dudelsack. Paulus, der weltweit als Maultrommel-Virtuose gepriesen wird und mit seiner Weltmusik-Gruppe „Hotel Palindrone“ reihenweise internationale Auszeichnungen einheimste, komplettierte damit einen aufregenden Konzertabend, den das Publikum noch lange in Erinnerung behalten wird.

