Appell für Solidarität im Haydnhaus in Rohrau

Im Haydnhaus war im Rahmen der „Rohrauer Gespräche“ Caritaspräsident Michael Landau zu Gast. Im Mittelpunkt seines Dialoges mit Gastgeber Arnold Mettnitzer stand naturgemäß die Tätigkeit Landaus als Leiter einer der größten Hilfsorganisationen Österreichs. Auf die Frage, ob Österreich eine „Großmacht des Helfens“ sei, antwortete Landau, in seiner Wahrnehmung gebe es einen „Grundwasserspiegel der Solidarität“. „Die Hilfe erfolgt punktueller als früher, bei Bedarf packen viele mit an“, so Landau. Es gelte, die Werte „Zusammenhalt und Zuversicht“ stärker zu betonen: „Ich bin auch Seelsorger in einem Seniorenheim, während der Pandemie hörte ich immer, wir haben soviel überstanden, das werden wir auch noch schaffen“. Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Caritas habe man erkennen können, was alles gelungen sei. Wichtig sei, Gegenwart und Zukunft gut zu gestalten und dabei beharrlich zu bleiben.

Da Landau kein Honorar verlangte, wurde von der Haydnregion 500 Euro an die Caritas gespendet. Die Zuhörerschaft folgte einem Aufruf von Organisatorin Rosemarie Rupp und verdoppelte spontan durch Einzelspenden den Betrag.

Den „Rohrauer Gesprächen“ stehen personelle Änderungen bevor. Statt Arnold Mettnitzer wird die Winzerin und Marketing-Expertin Dorli Muhr die Gastgeber-Rolle übernehmen. Sie empfängt an ihrem ersten Termin die Journalistin Barbara van Melle zum Gespräch am 18. Juni im Haydnhaus. Die Organisation übernimmt Hans Rupp anstelle seiner Frau Rosemarie.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.