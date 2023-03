Neue Technik hilft beim Überprüfen der Wasserleitung

Die Überwachung von Ortwasserleitungen ist eine komplexe Angelegenheit. Oft sind die Leitungen schon überaltert und anfällig für Rohrbrüche oder Risse. Zum Erkennen von Schäden messen Rohrnetzüberwachungsgeräte konstant den Wasserdurchfluss des Hauptstranges. Halbstündlich wird überprüft, wie viel Wasser in das Netz eingespeist wird. Zeigt das Gerät Abweichungen an, werden in der Nacht zwischen 1 Uhr und 3 Uhr Teile des Netzes abgeschalten.

Die Gemeindearbeiter sperren Strang für Strang, um die defekte Leitung eingrenzen zu können. Ist der Bereich lokalisiert, kommen Messtechniker, „hören“ den Strang ab und orten auf diese Weise die Bruchstelle. Saniert wird in einer Tiefe von bis zu 2,5 Metern. „Die Arbeit in den Künetten ist gerade in Hundsheim nicht ungefährlich, da die meisten Straßen eine Hanglage aufweisen“, erklärt Bürgermeister Gerhard Math (SPÖ).

Nun soll eine neue technische Lösung die Überwachung modernisieren und vereinfachen. In der letzten Gemeinderatssitzung Anfang März wurde nämlich die Anschaffung eines digitalen Fernablesemoduls beschlossen. Es wird in kürzeren Intervallen von 15 Minuten das Ortsnetz prüfen. Die Mitarbeiter der Gemeinde erhalten bei einer Abweichung umgehend eine Meldung via SMS. So kann noch schneller bei auftretender Störung reagiert werden.

Wie wichtig eine effiziente Überwachung der Wasserzufuhr ist, zeigt ein Beispiel: Bei einem unbehobenen Gebrechen gehen in der Stunde 1.000 Liter Wasser in den Grund. Das bedeutet auf das Jahr hochgerechnet bis zu 8.000 Kubikmeter. Was der Gemeinde nicht nur hohe Kosten verursacht, sondern auch Folgeschäden wie Ausschwemmungen oder Bodensenkungen bedeuten kann.

