„Musikalische Frühlingsgefühle“ in Hainburg

Unter dem Motto „Musikalische Frühlingsgefühle“ lädt die Haydngesellschaft am Samstag, 13. Mai um 18 Uhr zum Konzert in die Kulturfabrik. Auf dem Programm stehen Mozarts Doppelkonzert für Flöte und Harfe, Joseph Haydns Sinfonie „La tempesta di mare“ und die Serenade in A-Dur von Johannes Brahms. Am Pult der Beethoven-Philharmonie steht deren künstlerischer Leiter Thomas Rösner.

Mozarts beliebtes Doppelkonzert für Flöte und Harfe zählt zu den bekanntesten Werken für diese Instrumente. Die Soloparts übernehmen die mehrfach preisgekrönte junge österreichische Harfenistin Elisabeth Plank, die seit ihrem Solo-Debüt im Alter von 17 Jahren im Wiener Konzerthaus bereits auf Konzertpodien in aller Welt gastiert. Ihr Partner ist der international gefragte Flötist Ting-Wei Chen.

Der erste Teil des Programmes ist der Wiener Klassik gewidmet, somit erklingt Joseph Haydns Sinfonie Nummer 39 in g-Moll mit dem poetischen Beinamen „La tempesta di mare“. Sie ist eines der ersten Beispiele für Haydns „Sturm und Drang“-Phase.

Nach der Pause geht es weiter mit der Serenade in A-Dur von Johannes Brahms, die sich durch eine wunderbare Mischung aus idyllischer Romantik, Intimität und Brillanz auszeichnet. Die Entstehung des Werks ist dem Umstand zu verdanken, dass es der Komponist nicht eilig hatte, Sinfonien zu schreiben, und sich mit Bläserserenaden Mozarts und Haydns Sinfonien musikalisch auseinandersetzte.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.