Bruck: ÖVP-Gemeinderat Thomas Riegler nimmt den Hut

Am Montag machte es Gemeinderat Thomas Riegler (ÖVP) offiziell und gab im Rathaus seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt. Schon in den letzten Monaten war aufgefallen, dass Riegler immer seltener bei Gemeinderatssitzungen anwesend gewesen war. Auf NÖN-Anfrage erklärt er den Grund für seinen Rücktritt kurz und bündig: „Es ist Zeit“. Aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen wolle er sich aus der Politik verabschieden. Zwischen den Zeilen klingt aber schon auch durch, dass ihn die Ohnmacht, die mit der Arbeit einer Oppostionspartei in einer absolut regierten Gemeinde manchmal einhergeht, über die Jahre frustriert hat. Davon will er zum Abschied aber nichts sagen: „Ich wünsche dem Gemeinderat alles Gute“.

Wer Riegler auf dem ÖVP-Sitz im Gemeinderat nachfolgen wird, steht derzeit noch nicht fest. „Die Parteigremien werden nun zeitnah einen Nachrücker bestimmen“, sagt ÖVP-Sprecher Ronald Altmann und betont: „Wir danken Thomas für seinen jahrelangen Einsatz für Wilfleinsdorf und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“ Als Obmann der Sonderschulgemeinde werde Riegler bis zum Ende der Periode im Amt bleiben. „Damit wird er auch weiterhin im erweiterten ÖVP-Team seinen Platz haben“, so Altmann.