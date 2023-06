Kurort: Bürgermeister Hans Wallowitsch (SPÖ) tritt zurück

Der Bürgermeister von Bad Deutsch-Altenburg, Hans Wallowitsch (SPÖ), wird nächste Woche offiziell seinen Rücktritt verkünden. „Ich möchte mein Amt rechtzeitig und geordnet übergeben“, begründet Wallowitsch seinen Schritt. Er sei immerhin 71 Jahre alt und hätte ohnehin nicht vorgehabt, bei der nächsten Wahl als Spitzenkandidat anzutreten. Es werde ein Rückzug auf Raten: so plant Wallowitsch, zunächst noch bis Anfang 2024 im Gemeinderat zu bleiben und auch als Obmann des Volksschulausschusses und stellvertretender Obmann der Kurkommission weiter tätig zu sein: „Die Schule ist mir ans Herz gewachsen, ich war an allen Ausbauprojekten, zuletzt 2022 die Erweiterung um drei Klassen, beteiligt“.

Wallowitsch absolvierte ein BWL-Studium in Wien und war Bankkaufmann von Beruf. Von 1987 bis 1994 saß er für die SPÖ im Gemeinderat und war Vizebürgermeister geworden. Dann legte er aus beruflichen und privaten Gründen eine Pause ein, um 2004 wieder einzusteigen. „Meine Kenntnisse der Finanzwesens konnte ich so in die Kommunalpolitik einbringen“, erklärt Wallowitsch. Er blieb bis 2015 Gemeinderat und wurde dann bis 2017 erstmals Bürgermeister. Mit der ÖVP war eine „Halbzeitlösung“ vereinbart worden, sodass Franz Pennauer, bisher Vize, 2017 Bürgermeister wurde, und Hans Wallowitsch das Amt des Vizebürgermeisters übernahm. Nach der Wahl wählte eine Koalition aus SPÖ, FPÖ und „WIR Altenburger“ Wallowitsch zum Bürgermeister.

Neuwahl binnen 14 Tagen

Wie es weitergeht, bestimmt die NÖ Gemeinderordnung: Der Verzicht muss Vizebürgermeister Markus Keprt (FPÖ) schriftlich mitgeteilt werden, der dann binnen vierzehn Tagen den Gemeinderat zur Wahl eines neuen Bürgermeisters einzuberufen hat. Als Kandidatin wird seitens der SPÖ voraussichtlich Gemeinderätin Petra Wagener ins Rennen gehen.

Hans Wallowitsch freut sich schon, jetzt mehr Zeit für die Familie und sich selbst zu haben: „Ich werde meinen Hobbys nachgehen, ich fahre Rad und schwimme auch gerne, meist im häuslichen Pool, aber ich habe gehört, in Marchegg gibt es einen schönen Schotterteich, den möchte ich einmal ausprobieren“.