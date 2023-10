Prellenkirchen: Bürgermeister Johann Köck feiert 60er

Prellenkirchens Bürgermeister Johann Köck (ÖVP) feierte am Freitag seinen sechzigsten Geburtstag. Der Jubilar ist seit 2003 Bürgermeister der Marktgemeinde, weiters GABL-Obmann und NÖ Gemeindebund-Bezirksobmann. Er empfing die Gratulanten den ganzen Tag über am Gemeindeamt. „Da habe ich doch mehr Zeit, mich allen zu widmen, als bei einer Feier am Abend“, erklärt der Ortschef. Angeboten wurden Getränke, Kaffee, Mehlspeise, Brötchen und eine Gulaschsuppe. Unter den Gästen: Bezirkshauptmann Peter Suchanek, Bezirksjägermeister Johann Dietrich , der einen Geschenkskorb mit Wildbret überreichte, Gemeindearzt Günter Math, Schwadorfs Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) in seiner Funktion als Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Schwechat, GABL-Geschäftsführer Christian Mynha und sein Vorgänger Raimund Holcik, der Bürgermeister von Göttlesbrunn-Arbesthal, Franz Glock, und Sommereins Bürgermeister Karl Zwierschitz (SPÖ).