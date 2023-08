Petronell-Carnuntum: Volksschule für Schulbeginn gerüstet

Die Volksschule Petronell-Carnuntum ist für den Schulbeginn gerüstet: während der Ferien wurden an den Fenstern Raffstores angebracht, außerdem in den Klassenräumen der Schallschutz vervollständigt.

„Raffstores haben gegen herkömmlichen Jalousien den Vorteil, dass sie gut gegen Hitze schützen und trotzdem genug Licht ins Klassenzimmer hereinlassen“, erklärt Vizebürgermeister Peter Cinadr (SPÖ), für das Sanierungsprojekt verantwortlich. Die Raffstores sind an der Gebäudeaußenseite angebracht und die Lamellen können über eine Fernbedienung verstellt werden. Ebenfalls vervollständigt wurde der Lärmschutz: alle Klassen und der Raum der Nachmittagsbetreuung wurden mit Schallschutzsegeln an der Decke und Paneelen an den Wänden ausgerüstet. Außerdem verfügen nun alle vier Klassen über ein Active Board („elektronische Tafel“).

Insgesamt wurden heuer von der Gemeinde für die Sanierung der Schule 150.000 Euro budgetier, weitere Schritte sind für 2024 geplant. Das Gebäude wurde in den Jahren 1953-55 in der Amtsperiode von Bürgermeister Viktor Schneider (SPÖ) erbaut und wird seit mehreren Jahren sukzessive modernisiert.