Straßensanierung führt zu vielen Umleitungen in Au am Leithaberge

Ab Montag, den 28. August, starten in der kleinen Gemeinde Straßensanierungsarbeiten, die kurzzeitig den gewohnten Verkehr beeinträchtigen werden. Zum einen betrifft dies die Umbauarbeiten entlang der Oberen Hauptstraße von der Kirchengasse bis zur Jagdgasse. Die Baustelle umfasst für den Zeitraum von 28. August bis 3. September einen einspurigen und ampelgeregelten Betrieb des Straßenverkehrs. Zudem sind in diesem Areal die Bushaltestellen versetzt, da die Alten renoviert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Selbiges gilt auch für die Kanaldeckel. „Es wird versucht, die Arbeiten so zügig wie möglich durchzuführen“, erklärt Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP) und bittet gleichzeitig „um Verständnis für die Beeinträchtigungen im Straßenverkehr durch diverse Umleitungen, aber dabei handelt es sich um notwendige Sanierungsmaßnahmen.“ Ebenfalls saniert wird die Straße am „Am Neuriß“. Dieses Bauprojekt startet voraussichtlich am Montag, den 4. September. Auch hier wird versucht, zügig zu arbeiten, jedoch handelt es sich hierbei um ein größeres Unterfangen, was auch Einfluss auf die Dauer der Bauarbeiten haben wird.