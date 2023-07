Umbauarbeiten in Sommerein

In den vergangenen Wochen hat sich einiges getan in der rund 2300 Einwohner zählenden Gemeinde. So wurden etwa in der Feldgasse mehrere Häuser mit neuen Wasseranschlüssen, sogenannten „Hausanschlussschiebern“, versehen. Dabei handelt es sich im konkreten um den Austausch der teilweise alten Eisenrohre auf moderne PVC-Rohre. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 37.000 Euro. Ab Mitte August beginnen eben dort auch die Sanierungsarbeiten für die komplette Straße: Auf einer Strecke von rund 250 Metern wird zunächst der Asphalt ausgetauscht, dann mit einer Grobschicht versehen und anschließend mit einer vier Zentimeter hohen Verschleissschicht bedeckt. Kostenpunkt hierfür: rund 87.000 Euro. Des Weiteren wurde in den Straßen Wenzelberg, Lindau, Badgasse und Waldgasse insgesamt 42 Kanaldeckel gegen moderne Versionen ausgetauscht, „da manche von ihnen bereits über 30 Jahre alt waren und nicht mehr den modernen Ansprüchen Genüge geleistet haben, jetzt haben wir wieder 30 Jahre Ruhe“, erklärt Bürgermeister Karl Zwierschitz (SPÖ). Alles in allem beliefen sich die Kosten hierfür auf rund 28.000 Euro. Weitere Erneuerungsarbeiten für die Kanaldeckel in den nächstgelegenen Straßen folgen im kommenden Jahr. Zudem beginnen demnächst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen beim Sportplatz. Dort soll der alte Maschendrahtzaun entfernt und gegen eine neue Windschutzmauer ersetzt werden. Zwierschitz dazu: „Diese wird den Anrainern „Am Anger“ auch einen gewissen Lärmschutz bieten.“ Auf einer Länge von etwa 95 Metern soll diese Wand entstehen und mit etlichen Pflanzen begrünt werden. Kostenpunkt hierfür: rund 23.000 Euro. Ein ähnliche Windschutzwand ist im Übrigen auch beim Spielplatz bei der Militärsiedlung geplant.