Jäger laden zur Hubertusmesse

Die Jagdhornbläser und die Jagdgesellschaft Sarasdorf lassen auch in Coronazeiten ihre Traditionen hochleben. So findet am kommenden Sonntag, dem 8. November, um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche Sarasdorf die Hubertusmesse statt. In der Kirche werden die Teilnehmer gebeten, eine Maske zu tragen. Im Anschluss wird zur Agape auf den Kirchenvorplatz geladen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Pfarrkirche Sarasdorf zugute.