Umweltschutz-Kampagne in Bruck präsentiert .

Die Firma Abfallservice Jüly hat gemeinsam mit den Footballern der "Carnuntum Legionaries" eine neue Umweltschutzkampagne gestaltet.

Unter dem Motto "Entsorge richtig oder wir entsorgen dich" soll mit satirischen Werbespots Umweltsündern der Kampf angesagt werden. Die Spots wurden am Mittwoch gemeinsam mit den Legionaries am Standort des Unternehmens in Bruck präsentiert. Im Rahmenprogrammen unterhielten die Cheerdancer der Footballer und die österreichischen Chartstürmer "Josh" (Sommerhit "Cordula Grün) die zahlreich erschienenen Gäste.

Die kurzen Spots wurden vom Unternehmen zusammen mit der Agentur "Cloud Company", vertreten durch Alex Petznek, entwickelt, und von Multitalent Maximilian Leithner (Regisseur, Kameramann und Tontechniker in einem) gefilmt. "Wir wollen mit unserer Kampagne vor allem die Jugend ansprechen", erklärte die geschäftsführende Gesellschafterin Gabriele Jüly bei der Präsentation.

"Eine Studie des Verbandes österreichischer Entsorgungbetriebe ergab: 85 Prozent aller Österreich trennen ihren Müll sorgfältig, nur bei den Unter-Dreißigjährigen trennen 70 Prozent überhaupt nicht". Viel Abfall landet nicht nur im falschen Behälter, sondern wird überhaupt einfach in der Natur entsorgt. Die kurzen Filme zeigen daher unter anderem jugendliche Umweltsünder, die Mist aus dem Autofenster werfen - und von einigen Footballern drastisch auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden.

Zu sehen sind die Kurzfilme online und ab November im Kino in Parndorf.

