Volksschule Hainburg fördert Umweltschutz

Umweltschutz wird in der Volksschule Hainburg großgeschrieben. So machten sich die dritten Klassen erstmals nach der Pandemie zur Flurreinigung auf, die Stadtrat Thomas Graf (SPÖ) und sein Team organisierten. Ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen und Müllsäcken sammelten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern und freiwilligen Helfern Müll und Abfall in den Straßen und Parks rund um die Schule. „Durch diese Aktion trugen die Kinder dazu bei, die Umgebung sauber zu machen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Umweltschutzes zu entwickeln“, erklärt Direktorin Sabine Schodritz.

Kinder sammelten 5.572 „Klimameilen“

Widmete sich die Flurreinigung dem regionalen Aspekt des Umweltschutzes, haben die „Klimameilen-Aktionswochen“ einen globalen Fokus. Sie sind seit einigen Jahren ein fixer Bestandteil des Jahresprogrammes. Seit 1997 ist Hainburg als „Klimabündnis-Gemeinde“ aktiv. Ab 2014 wurde auch die Hainburger Volksschule zur Klimabündnisschule mit dem Anliegen, die Kinder zu klimafreundlicher Mobilität zu erziehen. So sammeln die Klassen in diesem Jahr im Zeitraum von fast zwei Wochen sogenannte „Klimameilen“. Jeder umweltfreundlich zurückgelegte Schulweg zählte dabei als eine Meile, die für jedes Kind mit Stickern in einem Sammelpass eingetragen wurde. Schließlich kamen 5.572 Klimameilen zusammen. Mit Pausenkisten und Spielen wurden die aktiven Klassen für ihre Leistungen im Bemühen um eine gesunde Umwelt belohnt.

