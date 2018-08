Was machen überdimensionale Schweine, ein „Trachtenpärchen“ und die „Kopftuchmafia“ auf dem Löschteich?

Sautrogrennen in Scharndorf .

Richtig, am Samstag fand wieder das beliebte Sautrogrennen in Scharndorf statt. Organisiert hatte das Rennen der Scharndorfer Sautrog-Rennclub. Zahlreiche Teams hatten sich eingefunden, um zugunsten der St. Anna-Kinderkrebsforschung in einem Sautrog über den Löschteich zu rudern.

Bei den Damen gewannen die Vorjahressiegerinnen Barbara Maurer und Roswitha Mikola, bei den Herren setzte sich mit Johann und Michael Schraml ein Team aus Gols durch."