Im und um den Löschteich des Ortes wird es am Samstag, den 11. August, beim 15. Sautrogrennen wieder viel Spaß und Attraktionen für Teilnehmer und Zuschauer geben.

Die Aufgabe: Zu zweit rein in den Sautrog und mit den Händen paddeln, so schnell es nur geht. Jeweils zwei Teams rudern um den Aufstieg in die nächste Runde. Natürlich gibt es für die Sieger des Rennens und der gesondert gewerteten Kostümprämierung wieder schöne Pokale und Preise.

"Der Scharndorfer Sautrog-Rennclub ist einmalig"

Der Reinerlös (bisher mehr als 224.000 Euro) kommt der St. Anna-Kinderkrebsforschung zugute. Andrea Prantl, Leiterin des Spendenbüros, meint: „Der Scharndorfer Sautrog-Rennclub ist einmalig. Was dieser Verein auf die Beine gestellt hat, ist bewundernswert. Auch die bisher gesammelte Spendensumme ist ein Beweis für das beeindruckende Engagement. Wir sind sehr dankbar!“

Obmann Wolfgang Mikola und seinem eingespielten Team freiwilliger Helfer ist bewusst, dass es nicht jedes Jahr einen Rekorderlös geben kann. 2017 waren über 30.000 Euro zwar wieder ein Grund zu feiern, aber alle sind sich einig: Nicht nur die Höhe der Spenden zählt, wichtig ist, dass überhaupt geholfen wird.

Für das kulinarische Wohl der Zuschauer und Aktiven ist wie jedes Jahr bestens gesorgt (Weinstadl, Cocktail-Bar, Grill-Stände und vieles mehr), weiters gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.