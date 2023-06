Lyrischer Musikgenuss mit Anna Mabo und Thomas A. Beck in Bruck

Michael Strobl hatte für seine Schulhofkonzert-Reihe wieder zwei ganz besondere Musiker nach Bruck eingeladen. Anna Mabo und Thomas A. Beck sangen am Samstag im Taro. „Notre Dame“ heißt das neue, das zweite Album von Anna Mabo, aus dem sie einige Songs für das Brucker Publikum mitgebracht hatte . Die Theaterregisseurin erschafft als Singer-Songwriterin mit ihren Liedern eine Welt, in die man als Zuhörer eintaucht und voll und ganz eingehüllt wird. Meist gibt's instrumental dazu nur Mabos Gitarre und Clemens Sainitzers Cello, manchmal noch eine Mundharmonika dazu - und dennoch ist man selten von zwei Musikern so kraftvoll gefangen. Denn, Mabo packt die inhaltsvollen, oft richtig poetischen Texte in außerordentliche Kompostionen. Oft ruhig, manchmal auch laut, aber immer gefühlvoll. „Es ist so witzig, wenn du an einem Grab stehst, aber den Tod einfach nicht begreifst“, heißt es da etwa im Song „Der Witz“ oder „eine Kirche, die jeder kennt, steht in Flammen, Notre Dame brennt“ im titelgebenden Song des neuen Albums.

Thomas A. Beck verpackt so manches politische Statement in seinen Songs. Foto: Capture the Show

Nicht weniger poetisch war der Einstieg in den Abend mit Thomas A. Beck. Die Songs des Musikers sind ebenso zum echten Zuhören gemacht. Man muss den Text aufnehmen und kann nicht umhin, über manches noch eine Weile nachzudenken. Da wird die menschliche Natur ebenso thematisiert, wie so manche Sozial- und Politikkritik mitklingt. Musikalisch ist Beck oft einen Hauch düster, jedenfalls aber immer eindringlich und bewegend.