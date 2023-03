Margarethen: Bewohner befürchten neues Wohnbau-Projekt

Aber: Die Schlägerungen sind wegen massiven Eschensterben nötig und werden behördlich begleitet. Das Ziel ist: tausende neue Bäume pflanzen! Foto: kerstin Schäfer-Zimmermann

Rund 15 Hektar Wald angrenzend an die Schlossparksiedlung in Margarethen wechselten im Vorjahr den Besitzer. Der neue Eigentümer heißt Richard Auer-Welsbach. Als Forstwirt sei es sein Bestreben, dort groß aufzuforsten. Das bedeute aber zuerst einen massiven Kahlschlag.

Genau dieser Kahlschlag hat nun einige Bewohner der Schlossparksiedlung in helle Aufregung versetzt. Vom Bestreben des neuen Besitzers, einen neuen vorbildlichen Waldbestand zu etablieren, wissen die Bewohner nämlich nichts. Manche Anrainer vermuteten sogar eine heimliche Umwidmung und Vorbereitung für neue Wohnbauprojekte.

Eschensterben als Gefahr für Anrainer

Deswegen klärt Auer-Welsbach auf NÖN-Anfrage selbst auf und beruhigt: „Ich bin Forstwirt. Ich betreibe Waldwirtschaft. Es wird also ganz sicher nichts gebaut. Wir verzeichnen aber auf einer Fläche von rund vier Hektar mit vielen Eschen ein massives Eschensterben. Die sterbenden Bäume sind eine Gefahr - unter anderem für einige Häuser in der Schlossparksiedlung.“ Ein Kahlschlag sehe jetzt wild aus – „ich verstehe auch die Aufregung“ – das sei aber die einzige Möglichkeit, die Probleme in den Griff zu bekommen und den Waldbestand zu erneuern.

Schon im Vorjahr habe man in Abstimmung mit den Behörden einen Wirtschaftsplan erstellt. Die Genehmigung der Schlägerung der betroffenen Fläche kam Ende des Jahres und ist Teil des Plans. Die Schlägerung wird in Etappen über Jahre durchgeführt. Heuer werden erstmal 1,9 Hektar abgeholzt.

Das Ausmaß der Abholzung zeige sich jetzt erst deutlich, daher die Aufregung.

Wald bald wieder frei zugänglich?

Ab April werde sich aber schon ein neues Bild ergeben. „Es werden ein paar tausend unterschiedliche Baumarten neu gepflanzt“, so Auer-Welsbach.

Für eine gewisse Zeit müsse der neue Wald dann noch eingezäunt bleiben, „um die jungen Bäume vor Wildverbiss zu schützen“, so der Forstwirt. Ist diese Zeit vorbei, „spricht nichts dagegen, den Wald wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen“, so Auer-Welsbach. Das entspricht auch den Wünschen so mancher Bewohner Margarethens. Der seit rund zwei Jahren eingezäunte Wald stieß nämlich auf wenig Gegenliebe. Dass die Einzäunung dem Schutz vor umstürzenden Bäumen diente, war den MargarethnerInnen neu. Den Vorbesitzern wurde vielmehr Willkür vorgeworfen.

Dabei ist der Zugang zu Wäldern im Forstgesetz geregelt. Paragraph 33 besagt, dass jedermann einen Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten darf – sofern er sich auch an die zugehörigen Regeln hält. Zäune dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen errichtet werden – zum Beispiel zum Schutz oder für Zwecke der Neubewaldung.

Die MargarethnerInnen sind demnach in ein paar Jahren um ein Naherholungsgebiet reicher.

Wie viel die Aufforstung kosten wird, könne Auer-Welsbach aktuell noch nicht beziffern. Für ihn stehen Kosten auch nicht zur Diskussion. „Das ist jetzt zu tun und es gibt gesetzliche Vorgaben. Alle Maßnahmen werden daher gemeinsam mit den Behörden durchgeführt.“

Warum sterben die Eschen?

Verantwortlich für das Absterben der Esche ist ein Pilz – das so genannte "Falsche Weiße Stengelbecherchen" (Hymenoscyphus fraxineus). Der Pilz kam vor cirka 20 Jahren aus Japan nach Europa. 2005 wurde der Krankheitserreger zum ersten Mal in Österreich nachgewiesen.

