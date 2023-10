Trautmannsdorf erteilt Baugenehmigung für Schloss-Projekt

Alliance for Nature (AFN), mit dem Generalsekretär Christian Schuhböck, hat eine Berufung gegen den Baubewilligungsbescheid des Bürgermeisters der Marktgemeinde Trautmannsdorf eingebracht. Der Bescheid wird in seinem gesamten Inhalt und Umfang von Alliance for Nature angefochten. „Als Gründe für die Berufung werden Mangelhaftigkeit des Verfahrens, unvollständige Sachverhaltsfeststellung sowie unrichtige rechtliche Beurteilung geltend gemacht“, erklärt Christian Schuhböck in der Berufung. Alliance for Nature stößt sich daran, dass ihr keine Parteistellung im bisherigen Verfahren eingeräumt wurde. „Alliance For Nature ist eine gemäß § 19 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisation mit dem Tätigkeitsbereich für ganz Österreich“, betont Schuhböck, dass Umweltorganisationen in UVP- und sonstigen Verfahren Parteienstellung haben, die gemäß Absatz 7 anerkannt wurden. „Laut Liste der anerkannten Umweltorganisationen des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vom 4.04.2022 erfüllt „Alliance For Nature – Allianz für Natur“ die geltenden Bestimmungen“, so die Argumentation von Schuhböck. Bürgermeister Johann Laa (ÖVP) ist jedoch anderer Ansicht. Er betont, dass AFN laut §6 der NÖ Bauordnung keine Parteieinstellung zustehe.

Weiters kritisiert die AFN, dass die gesamte Parkanlage durch das geplante Bauvorhaben zerstört werde. So führt AFN an, dass der Baumbestandes des Parkes seit dem Jahr 2003 nahezu vollständig entfernt worden sei. Dies zeigen Satellitenbilder aus dem Jahr 2003 und 2021. Wichtig ist es der Umweltorganisation zu betonen, dass sie sich nicht gegen eine Restaurierung des Schlosses ausspricht. „Die Organisation ist für die Erhaltung des Schlosses. Doch unsere Natur-, Kultur- und Landschaftsschutzorganisation ist gegen die Verbauung des Schlossparks und die Zerstörung des denkmalgeschützten Ensembles – wie dies auch seitens des Landes Niederösterreich gegenüber der Gemeinde Trautmannsdorf deutlich zum Ausdruck gebracht wurde“, erläutert Schuhböck. Bereits 2005 hat das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung eine Anfrage zur Wohnbaulandwidmung im Schlossareal abschlägig beurteilt.

Bürgermeister Laa hält gegenüber der NÖN entgegen, dass „alle im Bauverfahren hinzugezogenen, notwendigen Sachverständigen schlussendlich positive Gutachten abgegeben haben".

Karin Mindler von der Bürgerinitiative „Unser Trautmannsdorf“ war bis dato weder der Baubewilligungsbescheid noch die Berufung im Detail bekannt. „Gerade in unserer Region, in der Bodenversiegelung und Naturerhaltung ungelöste Dauerthemen sind, muss mit Baubewilligungen von Projekten in dieser Größenordnung besonders sorgsam umgegangen werden“, meint Mindler. Die Argumente gegen das Bauvorhaben, wie auch von Alliance von Nature ausgeführt, müssten jedenfalls intensiv geprüft werden. Besonders hebt Mindler die Auswirkungen auf Natura 2000, die Gefährdung des Grundwassers und die Veränderung des Ortsbildes hervor.

Das Schloss und die Parkanlage soll im Zuge des vorliegenden Projekts in ein Medical Health Resort verwandelt werden. Erworben hat Eigentümer Norbert Winkelmayer das historische Gebäude im Dezember 2013. Das geplante Medical Health Resort soll der Behandlung von weit verbreiteten Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder Burn Out dienen. Neben der Sanierung des Schlosses sind auch umfangreiche Neubauten auf dem Areal geplant.