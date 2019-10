Mit einem kleinen Geschäftslokal in Trautmannsdorf hat die Familie Schmutterer 1934 begonnen. Heute, 85 Jahre später, betreibt Walter Schmutterer in dritter Generation drei Adeg-Filialen in Trautmannsdorf, Sommerein und Reisenberg. Grund genug, um das 85-jährige Bestandsjubiläum groß in der Trautmannsdorfer Mehrzweckhalle zu feiern.

Im Zuge der Feierlichkeiten wurden die Entwicklung des Familienbetriebs geschildert, Geschenke und Ehrungen überreicht, Dankesworte ausgesprochen und auch hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt. Denn in der Reisenberger Filiale steht mit Walter Schmutterer junior bereits die vierte Generation in den Startlöchern.

Mehr zum Jubiläum in der kommenden Print-Ausgabe der Brucker NÖN.