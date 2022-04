Mode nach Maß im neuen „Atelier N“ in Mannersdorf

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Mehr als einen Job sieht Nikola Gschließer in ihrem „Atelier N“. In der kleinen Schneiderwerkstatt auf der Hauptstraße fertigt sie nun individuelle Kleidungsstücke ganz nach Wunsch der Kunden an.

„Ich mache jeden Schritt im Prozess selbst. Das Handwerk ist das eigentlich Schöne“, sagt die Tirolerin. Mit dem „Atelier N“ hat sich die Textildesignerin ein zweites Standbein aufgebaut. Der Liebe wegen pendelt sie im Wochenrhythmus zwischen Tirol und Niederösterreich.

Ihr persönlich sind Naturmaterialien und ein zeitloser Stil wichtig. Bei Aufträgen geben aber die Kunden den Ton an. Inspiration können sie sich von Gschließers Modellen holen. Die Schneiderwerkstatt lässt sie langsam anlaufen, schaut, wohin sie sich entwickelt. „Wenn man ein schönes Stück hat, hat man daran auch länger Freude“, ist sie sich aber sicher.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.