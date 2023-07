Bis September Schienenersatzverkehr auf der S7

Auf der S7 werden in den kommenden Wochen umfangreiche Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. So erhalten die Bahnhöfe Haslau/Donau und Regelsbrunn neue Bahnsteige inklusive neuer Beleuchtung, Wegeleitung, Sitzbänke, Vitrinen und Wartekojen. Die bestehenden Bike&Ride-Anlagen an beiden Bahnhöfen werden neu errichtet und zudem ist es notwendig, Oberleitungsmasten neu zu setzen sowie die Oberleitung neu zu montieren.

Zwischen Fischamend und Hainburg finden darüber hinaus Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten statt. Hauptsächlich werden dabei mit einer sogenannten Gleisstopfmaschine an den Gleisen und Weichen „Stopfungen“ durchgeführt. Dabei hebt die Maschine das Gleis auf, verdichtet den Schotter darunter und planiert und profiliert den Gleisschotter. Im Anschluss wird das Gleis von der Maschine wieder millimetergenau vermessen aufgesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt in den Sommermonaten auf der Strecke liegt auf der Erneuerung von Eisenbahnkreuzungen.

Die Baumaßnahmen haben in den letzten Tagen begonnen und dauern bis Anfang September. Je nach Bauphase kommt es im Nah- und Regionalverkehr auf der Strecke zwischen Flughafen Wien und Wolfsthal mehrfach zum Ausfall aller Züge. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Schienenersatzverkehr:

30.06.2023 (12:40 Uhr) – 03.07.2023 (00:40 Uhr) Flughafen Wien ↔ Wolfsthal

03.07.2023 (03:50 Uhr) – 07.07.2023 (14:40 Uhr) Fischamend ↔ Wolfsthal

07.07.2023 (14:40 Uhr) – 10.07.2023 (00:40 Uhr) Flughafen Wien ↔ Wolfsthal

10.07.2023 (03:50 Uhr) – 01.09.2023 (00:40 Uhr) Fischamend ↔ Wolfsthal

Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren zu geänderten Zeiten. Die Reisezeit kann sich um bis zu 23 Minuten verlängern. Mit Fahrrädern ist die Benutzung der Schienenersatzverkehrsbusse nicht möglich.

Sperre Eisenbahnkreuzungen: