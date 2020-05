Die Feuerwehren Schönabrunn und Prellenkirchen wurden am Dienstag Vormittag zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses in Schönabrunn gerufen. Aus ungeklärter Ursache hatte sich der Herd entzündet. Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Brand bereits gelöscht, die Kameraden hatten nur mehr die stark verrauchte Küche zu lüften. Verletzt wurde niemand.