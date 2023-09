Bad Deutsch-Altenburg: Asylwerber nächtigen in Hauseinfahrt

Eine Schrecksekunde erlebte die Mieterin eines Mehrparteienhauses in Bad Deutsch-Altenburg. Als sie zeitig in der Früh ihre Wohnung verließ, bemerkte sie eine Gruppe von Männern in der Einfahrt, die sich dort offensichtlich für die Nacht zurückgezogen hatte. Die Frau rief die Polizei. „Es handelte sich um zehn Personen, die einen Asylantrag stellten und zur Dienststelle der Fremdenpolizei nach Schwechat gebracht wurden“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Herkunft sei wahrscheinlich Syrien und der Irak, es habe sich ausnahmslos um erwachsene Männer gehandelt. Nach den Aufnahmeformalitäten würden die Männer auf Quartiere aufgeteilt.

Dass Asylwerber in der Region anzutreffen seien, wäre nicht ungewöhnlich. So seien am Montag in Berg 21 Männer, mutmaßlich aus Marokko, Syrien und dem Jemen, aufgegriffen worden. „Sie dürften über die grüne Grenze zwischen Berg und Kittsee nach Österreich gekommen sein“, so die Polizei. In der Regel gehe von den Menschen keine Gefahr aus: „Es gab noch keine Vorfälle, die meisten sind froh, dass sie es bis hierher geschafft haben, und stellen einen Asylantrag in Österreich, oder wollen weiterreisen“.