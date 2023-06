Brucker Gymnasium entließ drei Maturaklassen in neuen Lebensabschnitt

Viel Jubel und Freude, jede Menge Stolz aber auch die eine oder andere Träne waren am Freitagabend mit dabei, als in der Aula des Gymnasiums die Maturazeugnisse überreicht wurden. Direktorin Sabine Puchinger gab den Absolventen und ihren Familien dabei ein paar Gedanken zum Thema Bildung mit den auf den Weg. Sie betonte, wie wichtig gerade in Zeiten der Digitalisierung, in denen man theoretisch alles via Google und Co. nachschauen kann, das Basiswissen als „Grundlage für wahre Bildung“ ist. Die nämlich sei der „Leitfaden, der uns hilft, die Welt zu verstehen und unseren Platz in ihr zu finden“, so Puchinger. Die MaturantInnen hätten bewiesen, das sie bereit seien, den „Schritt ins lebenslange Lernen zu gehen.“

Christian Wurm, Klassenvorstand der 8A, verglich die Zeit, die er in den letzten vier Jahren mit den Schülern verbrachte, mit einer Schifffahrt. Gestartet sei man auf ruhiger See, bevor man am 16. März 2020 „in völlig unbekannte Gewässer“ vorgedrungen sei. „Jeder musste in seine Kabine und seine Tür von innen zumachen“, ging Wurm wie andere an dem Abend auch auf die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf den Unterricht ein.

Die Klassensprecher der drei Maturaklassen, Benedikt Horvath, Victoria Riedl und Thomas Gausterer, bedankten sich vor allem bei ihren Lehrkräften für die Begleitung durch die Schulzeit. „Etwa 8.500 Schulstunden haben wir hier verbracht. All diese Jahre haben wir gemeinsam Berge versetzt“, meinte etwa Thomas Gausterer. Gratulationen für die bestandene Reifeprüfung überbrachten auch Bürgermeister Gerhard Weil und Vizebürgermeister Roman Brunnthaler (beide SPÖ) namens der Stadtgemeinde.