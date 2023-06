Handelsakademie verabschiedete ihre drei Maturaklassen

Die mündlichen Reife- und Diplomprüfungen an der Brucker Handelsakademie „business education bruck“ sind absolviert: Für zwei Jahrgänge der klassik.HAK und einen Jahrgang der media.HAK ist die Schullaufbahn also vorbei.

Die Kandidatinnen und Kandidaten mussten bei den mündlichen Prüfungen ihre Kompetenzen im Betriebswirtschaftlichen Kolloquium, in einer lebenden Fremdsprache, in angewandter Mathematik und verschiedenen Wahlfächern, wie etwa in Volkswirtschaft, Internationale Wirtschafts- und Kulturräume und Wirtschaftsinformatik zeigen. Vorsitzende und Schulleiterin Birgit Raab-Pfistererkonnte sich am Ende stolz und zufrieden zeigen: In der 5AK klassik.HAK haben alle Kandidaten die Matura bestanden und Jahrgangsvorständin Nadina Yarwood konnte für ihr Klasse stolz die weiße Fahne hissen. Insgesamt absolvierten sechs Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfungen mit ausgezeichnetem Erfolg und fünf mit gutem Erfolg.

Schulleiterin Birgit Raab-Pfisterer blickte mit Stolz auf die Erfolge der drei Klassen zurück. Foto: bebruck

Bei der feierlichen Verabschiedung der nunmehr ehemaligen Schüler gratulierten auch Bürgermeister Gerhard Weilund Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Thomas Petzel den Absolventen. Mit ganz viel Stolz, aber auch etwas Wehmut, blickten die drei Jahrgangsvorstände Nadina Yarwood, Andreas Zartl und Birgit Raab-Pfisterer auf die letzten Jahre mit ihren Schülern zurück.

„Diese Jugendlichen haben sich zahlreichen Herausforderungen und Wettbewerben gestellt. Wir konnten gemeinsam viele Erfolge erzielen, ich bin sehr stolz auf sie. Ihre erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten helfen ihnen, in der Wirtschaft bzw. im Studium in Zukunft erfolgreich zu sein“, betonte Raab-Pfisterer. Sie ging auch auf das Thema Künstliche Intelligenz ein, das im Bildungswesen zuletzt für viele Diskussionen gesorgt hat. „Aber bei der Förderung der sozialen Kompetenzen und der persönlichen Unterstützung der Jugendlichen, kommt sie an ihre Grenzen. Zum Glück zeichnen gerade diese Bereiche die bebruck besonders aus, wie an diesem Tag wieder eindrucksvoll bewiesen wurde“, so Raab-Pfisterer, die sich ebenso wie ihr Lehrerkollegium bei den Absolventen und deren Eltern bedankte und ihnen viel Erfolg für die Zukunft wünschte.