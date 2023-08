Brucker HAK geht in Jubiläumsjahr

40 Klassen beginnen nächste Woche im Brucker Gymnasium den Unterricht. Viele Änderungen bei Schülerzahlen und Lehrpersonal gibt es dieses Mal nicht. Neuerungen müsse es aber in einem anderen Bereich geben – das mache der Eintritt von künstlicher Intelligenz und ChatGPT in den Unterrichtsalltag unumgänglich, so Direktorin Sabine Puchinger: „Wir werden damit arbeiten und das Bewusstsein in Lernenden, Lehrenden und Erziehungsberechtigten stärken, dass wahre Bildung nur dann erreicht wird, wenn viel Eigenleistung und Anstrengung investiert wird.“ Mit der Impulswoche „Connect with Care“ wollen die Schulen und Kindergärten gemeinsam mit Römerland Carnuntum schwerpunktmäßig das Thema Soziale Medien bearbeiten.

Für die Handelsakademie und Handelsschule, die sich im selben Gebäude befinden, ist das neue Schuljahr ein besonderes: Im September werden nämlich 50 Jahre Handelsakademie und 60 Jahre Handelsschule in der „bebruck“ gefeiert. Die Schule startet mit drei Jahrgängen der HAK und einer HASCH-Klasse mit rund 125 neuen Schülerinnen und Schülern. „Um unseren Jugendlichen den Einstieg in eine neue Schule und die Umstellung so angenehm wie möglich zu gestalten, werden wir zum Schulbeginn verschiedene Aktivitäten in den Bereichen Teambuilding, Stärkung der Schulgemeinschaft, Orientierung in der Schulstadt und im Schulgebäude sowie eine EDV-Einschulung setzen“, so Schulleiterin Birgit Raab-Pfisterer. In Summe werden im Jubiläumsjahr etwa 470 Schüler von mehr als 40 Lehrkräften unterrichtet.