HAK-Ball findet heuer auch in Hainburg statt

Die Schüler der Abschlussklassen der Brucker Handelsakademie haben bereits mit den Planungen begonnen. Unterstützt werden sie dabei vom Elternverein. Der diesjährige Ball ist nämlich nicht irgendeiner, sondern der 40 Ball, den die Schule veranstaltet. Über die Bühne gehen soll er am 24. Juni in der Kulturfabrik Hainburg. Damit ist die HAK bereits die zweite Schule, die sich diese Location für ihren Ball aussucht. Im Vorjahr fand dort auch schon der Schulball des benachbarten Gymnasiums statt.

Auch das Thema steht mit „Casino Night“ bereits fest. So soll bei der Jubiläumsballnach alles an einen glamorösen Abend in einem Casino erinnern. Karten wird es für Schüler um 18 Euro, für Erwachsene um 22 Euro und Tischkarten um 28 Euro geben.

