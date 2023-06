Erster Einblick in die Politik in Maria Ellend

Wie werden Entscheidungen in einer Gemeinde gefällt? Wer ist wofür zuständig in einem Gemeindeamt? Wie sieht Politik auf der Gemeindeebene aus? Antworten auf viele Fragen wie diese bekamen die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse der Volksschule Haslau bei einem Besuch am Gemeindeamt in Maria Ellend. Bürgermeister Jürgen Preselmaier und Vizebürgermeister Werner Büchelhofer (beide ÖVP) erkärten den Kindern im Sitzungssaal, wie eine Gemeinderatssitzung abläuft und führten sie gemeinsam mit Direktorin Kathrin Hoffmann-Schremser und Klassenlehrerin Julia Deitzer durch die Amtsräume. Dort wurde auch geschildert, für welche Tätigkeiten die Gemeindeverwaltung zuständig ist. Zum Abschluss gab es noch eine Jause, bevor es zurück in die Schule ging.