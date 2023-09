Humor- und Gefühlvolles im Brucker Schulhof

Der laue Spätsommer meinte es gut mit Michael Strobl und seinen Gästen, die in Scharen gekommen waren, um einmal mehr Ernst Molden in Bruck live zu erleben. Alleine bei den Schulhofkonzerten ist es bereits das dritte Gastspiel des Liedermachers und Schriftstellers. Dieses Mal aber kam er nicht allein, sondern gemeinsam mit Ursula Strauss. Die beliebte Schauspielerin, die vielen wohl aus dem Serienhit „Schnell ermittelt“ bekannt ist, singt seit elf Jahren immer wieder mit Molden. Und sie bilden wahrhaftig ein kongeniales Duo - und teilen auch einen ganz eigenen, feinen Schmäh.

Der kam zwischen den Songs, von denen die meisten aus dem neuen gemeinsamen Album „Oame Söö" (Arme Seele) stammten, herrlich zur Geltung. Moldens Geschichten zu seinen Liedern sind oft ebenso schräg und genial wie die Lieder selbst. Die Inspiration zu den poetischen Kreationen des neuen Albums stammen aus der Sagenwelt. „Ich wollte immer eine Sagen-Platte machen. Ich liebe Sagen“, erzählt Molden, dass ihm schon seine Oma immer welche vorgelesen hat. Und so taucht das Publikum ein in die mystische Welt der Sagen und ihrer Typen. Mit dabei auch eine „urban legend“, bei der Ursula Strauss den Hauptpart übernimmt. Sie erzählt von der Geschichte der Theresia Kandl, der letzten Frau, die in Wien 1809 öffentlich am Galgen hingerichtet wurde, weil sie ihren Mann ermordet hatte . „I bin's, die Theresia, eigentlich verwes' i ja in ana Kist'n drin, statt in an Grab, nur halt mi des ned vom Wandern ab.“

Aber auch der Typus Ruinensage und der häufig vorkommende Wassermann wird besungen. Letzterer steht in Moldens Lied für den Ausländer, der die „alte österreichische Xenophobie“ zu spüren bekommt. So mischt sich bei den meisten Liedern die Sozialkritik nahtlos mit einer guten Portion Ironie zu einer skurrilen, aber liebenswerten und vor allem hörenswerten Geschichte.

Gefühlvolle Lieder hatte Sibylle Kefer für den Anfang des Abends mitgebracht. Foto: Müller

Den Auftakt des Abends bestritt mit der Oberösterreicherin Sibylle Kefer ein Mitglied aus Ernst Moldens Frauenorchester, die aber auch als Solokünstlerin mit glockenklarer Stimme begeistert. Begleitet nur von ihrer Stromgitarre hatte sie gefühlvolle Lieder, die viele persönliche Geschichten erzählten, im Gepäck.