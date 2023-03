Brucker Gym-Klasse gewinnt Preis mit sozialem Engagement

Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung sind zwei der Themen, die Christian Cepak seinen Schülern vermitteln möchte. Der Religionslehrer am Brucker Gymnasium nahm daher mit der 3b an der Jahresinitiative des Schulamts der Erzdiözese Wien unter dem Motto „wertvoll&tatkräftig“ teil. Die Schülerinnen und Schüler zeigten dabei außergewöhnliches soziales Engagement und gewannen prompt den ersten Preis bei der Aktion. Der wurde nun eingelöst: Christoph Riedl von der Caritas hielt mit der 3b einen Workshop ab, bei dem er den jungen Teilnehmern einen Einblick in das Leben von Kindern und Familien in Pakistan gab. Die Schulklasse machte engagiert mit und zeigte sich überaus gut informiert. Riedl hatte bei einer Pakistan-Reise verschiedene Caritas-Projekte besucht, etwa ein Ambulatorium, eine Schule oder ein flutfestes Hausbauprojekt. Das Land mit seinen rund 240 Millionen Einwohnern leidet noch immer unter den Nachwirkungen der großen Flutkatastrophe im vergangenen Jahr.

Die Buben und Mädchen der 3b zeigten sich nach dem Workshop mitfühlend und reflektiert: Alles sei ganz anders "als bei uns in Österreich". Vor allem der große Unterschied zur eigenen Lebenswirklichkeit ("Luxus") wurde sehr intensiv erlebt. Auch beim Thema Bildung war sich die 3b einig: Die sollte allen Kindern zustehen, meinten die Schülerinnen und Schüler: "Kinder haben ein Recht auf Bildung — egal in welchem Land."

Schüler sammelten Lebensmittel und Hygieneartikel für Bedürftige

Im Zuge der Jahresinitiative nahm die 3b etwa an der Challenge der „App Beat3°" teil. Bei "Merry Charity" ging es darum, Lebensmittel und Spielsachen für ärmere Mitmenschen zu sammeln. Die Kinder machten eifrig mit und brachten viele haltbare Lebensmittel von Zuhause in die Schule. "Ein paar Tage vor Weihnachten haben wir alles zur Tafel Österreich in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Bruck/Leitha gebracht", erzählt der Religionslehrer (die NÖN berichtete). "Die Jahresinitiative ist eine tolle Gelegenheit und zugleich Ansporn, das Fach Religion mit ganz konkreten, praktischen Inhalten zu beleben", erzählt er. "Das Gefühl sich einerseits mit anderen Schulklassen und Schulen in Form von Challenges zu messen und andererseits an einer gemeinsamen Jahresinitiative, wenn auch räumlich getrennt, zu arbeiten, war mir in der Vermittlung der Projekte an die Schülerinnen und Schüler immer wichtig." Über den Sieg freuten sich Lehrer wie SchülerInnen, doch das Motto sei für alle von Beginn an ganz klar gewesen, so Cepak: "Dabei sein ist alles."

Die Initiative „wertvoll & tatkräftig“, die das Schulamt der Erzdiözese Wien im Schuljahr 2022/23 ins Leben gerufen hat, legt im katholischen Religionsunterricht und an den katholischen Schulen den Fokus auf drei große Themenbereiche von besonderer Bedeutung: Demokratie & Menschenrechte, Schöpfungsverantwortung und Soziale Gerechtigkeit.

