Enzersdorf an der Fischa: Schüler laden zum Fest der Vielfalt

Vielfalt der Persönlichkeiten, Vielfalt der Farben, Vielfalt der Sprache und des Ausdrucks. Die Vielfalt in all ihren Facetten zieht sich nicht nur durchs Leben, sondern aktuell auch als Thema durch das Schuljahr der Volksschule Enzersdorf an der Fischa.

Erwin Rios, Bildender Künstler und Maler, und seine Frau Melinda haben die Schüler dabei begleitet, der Vielfalt Ausdruck zu verleihen und ihre ganz persönlichen Kunstwerke zu erschaffen. Mit Acrylfarben auf Leinwand gestalteten alle Kinder ihr eigenes Bild. Rios eigenen Bilder inspirierten Kinder und Lehrer.

Damit nicht genug verzauberte Autorin Cornelia Schäfer mit Mitmach-Gedichten und erarbeitete mit den Kindern individuelle literarische Texte zu ihren Bildern.

Bildhauer und Maler Erwin Rios mit Elif und Raphael. Der Künstler unterstützte jedes Kind dabei, sein Potential auszuleben. Foto: VS Enzersdorf

Die kreativen und literarischen Kunstwerke werden nun der Öffentlichkeit präsentiert - und zwar am Donnerstag, 27. April, in der Volksschule Enzersdorf.

Ab 16 Uhr wird der Abschluss des besonderen Kulturprojekts als „Fest der Vielfalt“ gefeiert. Zuerst tänzerisch und musikalisch am Dorfplatz, im Anschluss mit einer Vernissage im Turnsaal.

Im Rahmen dieser Feier wird der Schule nun auch offiziell die Plakette „Unesco-Schule“ verliehen. Wie berichtet hat es die Volksschule Enzersdorf als erste Schule in Niederösterreichs geschafft, sich zu qualifizieren und Unesco-Schule nennen zu dürfen.

