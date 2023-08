Petronell-Carnuntum: Sickerschächte für Schaffelhof

In den letzten Jahren ist es bei starkem Regen immer wieder vorgekommen, dass die Gassen in der Siedlung Schaffelhof unter Wasser standen. Dort gibt es keinen Kanal, sondern die privaten Grundstücke verfügen über eigene Sickerschächte. Die Marktgemeinde hat daher beschlossen, zwei zusätzliche Schächte für den Schanzweg und die Kornblumengasse graben zu lassen. „Das Wasser von den öffentlichen Flächen kann wie in einen Kanal hineinlaufen“, erklärt Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ). Es wird aufgefangen und versickert zeitverzögert ins Erdreich. „Dadurch soll einer Beschädigung der Wege vorgebeugt werden“, so Almstädter.

Jeder Schacht fasst sieben Kubikmeter, das sollte laut dem Ortschef für die üblichen Niederschlagsmengen reichen, diese wurden anhand von Daten von „GeoSphere Austria“ ermittelt. Beide Auffangbehälter sind mit technischen Filtern ausgerüstet, die das Wasser vor dem Versickern von allfälligen Verschmutzungen, wie sie gerade auf Verkehrsflächen vorkommen (etwa Rückstände von Mineralölen), reinigen.

Die Kosten für die Errichtung betragen rund 63.000 Euro, dazu kommen noch 24.000 Euro für zusätzliche Straßenbauarbeiten.