„Solange der Schulbetrieb ausgesetzt ist, mache ich weiter“, verspricht Katja Zorn. Mittlerweile hat die Wilfleinsdorferin rund 850 Schutzmasken genäht. Eigentlich ist Zorn Stützkraft in der Volksschule in der Fischamenderstraße – „mein Traumjob“, wie sie im NÖN-Gespräch betont. Nachdem der Schulbetrieb ausgesetzt ist, sitzt sie stundenlang an ihrer Nähmaschine.

Die ersten 40 Schutzmasken „Made in Wilfleinsdorf“, wie Zorn sie nicht ohne Stolz nennt, gingen an den Bauhof. Dort war die Gemeindebedienstete nach der Schulschließung anfangs zugeteilt. In Absprache mit Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) ist sie nun Haus-und-Hof-Näherin in Bruck. „Ich unterstütze diese Idee voll zum Wohle unserer Gesundheit“, hält der Stadtchef fest. Neben dem Bauhof haben auch alle Stadtbediensteten bereits eine Schutzmaske erhalten.

„Bis Ostern hatte ich mir zum Ziel gesetzt je eine Maske pro Haushalt in Wilfleinsdorf zu nähen. Das ist mir gelungen“, freut sich Zorn. In einem selbstgestalteten Sackerl sowie einem Brief des Bürgermeisters bekamen die Masken Straße für Straße einen neuen Besitzer. „Ohne meinen Sohn Elias hätte ich das aber nicht geschafft“, will die Wilfleinsdorferin nicht unbetont lassen. Er habe den Stoff zugeschnitten, gebügelt und die Sackerl hergerichtet. „Das war wie Arbeit am Fließband“, erzählt sie.

Dass Zorn überhaupt die nötigen Stoffe im Haus hatte, liegt daran, dass sich die Wilfleinsdorferin vor zwei Jahren mit „Katjas Kreativzauber“ selbstständig gemacht hat. „Ich habe personalisierte Polster genäht“, erzählt sie. Anfangs Mangelware war hingegen der Gummi für die Bügel. Hier konnte aber das Bastelland in Wilfleinsdorf – trotz verordneter Sperre – aushelfen. Derzeit näht Zorn an Masken für Bruck. „Hier wird der Bürgermeister die Verteilung übernehmen. Er weiß am besten, wo Bedarf ist.“