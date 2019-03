Gründung: vor 120 Jahren im Ortskern von Schwadorf (Standort der damaligen Mühle). Das Lagerhaus wurde am 14. Februar 1899 als „Landwirtschaftliche Genossenschaft“ von Franz Huber, Franz Arbinger und Franz Sirch in das Genossenschaftsregister eingetragen.

1960: Der Standort wird verlegt und die Filiale wird in der heutigen Lagerhausstraße neu gebaut.

2019: Das Lagerhaus in Schwadorf ist das älteste der Raiffeisen Lagerhaus GmbH und beschäftigt 30 Mitarbeiter (13 in der Agrar- und 17 in der Technikabteilung) und verfügt über eine Agrar-, Haushalts-, Garten-, Baustoff- und Werkstättenabteilung. Mit 25.000 Tonnen Getreide, gelagert in einem Silo und drei Hallen, zählt der Standort zu den größten Übernahmestationen in Österreich.