Gastrowelt kämpft mit Veränderungen: Gäste sparen

Das Konsumationsverhalten hat sich verändert, stellt Thomas Aschenbrenner vom Schwechater Restaurant Felmayer fest.

NÖN: Merkt man also in Schwechat, dass die Leute sparen?

Thomas Aschenbrenner: Es ist klar, wir sind eine Arbeiterstadt hier und Schwechat hat viele junge Leute, auch durch den Zuzug in die neuen Wohngebäude im Brauviertel. Da kann sich keiner so viel leisten und alle versuchen nun einen Finanzpolster für die drohenden Energiekostenabrechnungen im Winter und Frühling anzusparen. So geht unser Umsatz zurück und das, obwohl auch unsere Energiekosten und Einkaufspreise steigen.

Welche Energiekosten fallen bei Ihrem Restaurant an?

Aschenbrenner: Das Gasthaus Felmayer wird mit Fernwärme geheizt (auf über 1.000 m²), gekocht wird mit Gas und auch der Strom ist um 300 Prozent teurer geworden.

Um welche Dimensionen handelt es sich hier circa?

Aschenbrenner: „Haben wir zuvor 2.500 Euro bezahlt, werden es jetzt circa 6.000 Euro sein, die wir für den Strombetrieb ausgeben müssen.

Wird sich das auf die Preise für die Gäste auswirken?

Aschenbrenner: Alles können wir den Kunden nicht weitergeben. Wie wir das machen sollen, weiß ich noch nicht. Ich kann ja das Geld nicht in den Kopierer legen.

Aufgrund des Personalmangels hatten Sie ja seit dem Frühjahr neue Öffnungszeiten? Aschenbrenner: Beim Personal sind wir stabil. Wir suchen zwar noch einen Koch und eine Küchenhilfe, aber es war vernünftig zwei Ruhetage einzuführen. Im Sommer haben wir das Frühstücks- und Mittagsgeschäft weggelassen und erst um 16 Uhr aufgesperrt. Denn wir hätten sieben Mitarbeiter gebraucht, um einen regulären Dienst abzuwickeln. So haben wir uns voll und ganz dem Abendgeschäft gewidmet. Die Entscheidung, Sonntag und Montag als Ruhetag zu wählen, haben wir für unsere Mitarbeiter getroffen. So können auch Personen mit Familie und Kindern gut bei uns arbeiten.

Ändern sich Ihre Öffnungszeiten jetzt ab Herbst wieder? Aschenbrenner: Ja, wir hatten das Gasthaus Felmayer schon letztes Wochenende, genauer gesagt ab 1. September, wieder um 11 Uhr geöffnet. Da bekommen wir im Tagesrhythmus zwei Sitzungen zusammen, mit Mittags- und Abendgästen. Der Mittagstisch ist ein Service für unsere Businessgäste und Senioren.

