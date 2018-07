Ein 25-jähriger Motoradlenker aus Fischamend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) war gegen 13 Uhr in einer Gruppe auf der B21 in Richtung Mariazell unterwegs. Kurz nach Halltal kam er im Bereich des Kreuzberges aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab und stürzte gegen eine Böschung, wobei er sich eine schwere Fußverletzung zuzog.

Der Mann wurde vom Roten Kreuz Mariazellerland notärztlich versorgt und ins LKH Bruck/Mur transportiert.