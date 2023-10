Paukenschlag in Mannersdorf: Stadtchef geht

Für einen Paukenschlag sorgte Bürgermeister Gerhard David (SPÖ) mit seinen Eröffnungsworten bei der Gemeinderatssitzung: „Ich möchte euch darüber informieren, dass ich mit 31. Dezember 2023 mein Amt als Bürgermeister zurücklegen werde.“ Dies wurde von sämtlichen Fraktionen relativ emotionslos zur Kenntnis genommen, offensichtlich war man im Vorfeld bereits informiert worden. Diametral entgegengesetzt waren hingegen die Reaktionen, als Katharina Neuhaus-Zethofer, ihres Zeichens Vorsitzende der ÖVP-Fraktion, in ihrer Funktion als Obfrau des Prüfungsausschusses ihren Bericht über die vermeintlichen Verfehlungen Bürgermeister Davids vortrug.

Drei wesentliche Vorwürfe werden dabei gegen ihn erhoben: Zum einen ist dies die mehrmalige Inanspruchnahme privater Arbeiten von Gemeindebediensteten während deren Dienstzeit. Konkret geht es um den Bau einer Holzstiege für einen Fischteich in der Nähe von Ebergassing. David, der die Anschuldigungen mit stoischer Miene zur Kenntnis nahm, antwortete darauf, dass „die Arbeiten teilweise in der Dienstzeit stattgefunden haben und die Arbeiter dafür entlohnt worden sind. Außerdem handelte es sich dabei um Holzreste, für die ohnehin keine Verwendung mehr gewesen wäre.“ Zudem konstatiert David: „Dass jemals Bauhofmitarbeiter auf dem Grundstück meiner Lebensgefährtin gearbeitet haben, ist mir unbekannt.“ Gedächtnislücken weist das Stadtoberhaupt auch beim zweiten Vorwurf auf. Dieser dreht sich um die Beschaffung eines Ladekabels für ein Elektroauto. Diesem Ankauf ist auf den ersten Blick nichts anzukreiden, bedenkt man jedoch, dass für beide im Besitz der Gemeinde befindlichen Elektroautos bereits Stromkabel vorhanden sind und das gekaufte Dritte auf Bestellung des Bürgermeisters, samt persönlicher Abholung bei einem Autohaus in Neusiedl am See vonstattenging, allerdings auf Rechnung der Gemeinde, gerät die Optik ins Wanken. Noch dazu, da das Kabel monatelang nirgends aufschien.

Erst nach Bekanntwerden dieser Auffälligkeit bei der Prüfung durch den Prüfungsausschuss wurde das Kabel beim Bauhof deponiert. David dazu: „Ich habe das Kabel auf keinen Fall für private zwecke benutzt. Ich habe nicht einmal ein E-Auto. Ich habe es als Ersatzkabel besorgt und verstehe die Aufregung darüber nicht.“ Für den größten Unmut bei so manchem Gemeinderatsmitglied sorgte jedoch Tadel Nummer drei: Durch den offiziellen Verkauf diverser Metallgegenstände durch den Bauhof wurde ein Gewinn von 1.000 Euro erwirtschaftet. Das Geld wurde David übergeben, der Beleg dafür etwas später vom Bauhofleiter einer Verwaltungsmitarbeiterin übergeben. Diese erkundigte sich beim Bürgermeister nach dem Geldbetrag, erhielt statt genannter Summe jedoch lediglich die Auskunft, dass er sie in einem Kuvert auf ihren Schreibtisch gelegt habe. Nachdem die Suche danach ergebnislos verlief, wandte sich die Mitarbeiterin erneut an David, der die Angelegenheit, laut Protokoll des Prüfungsausschusses, mit: „Na dann wird es vermutlich die Putzfrau genommen haben“ quittiert haben soll. Es vergingen Monate bis bei einer neuerlichen Prüfung durch den Ausschuss der fehlende Betrag auffiel und dann plötzlich von David in seinem versperrten Schreibtisch gefunden wurde. Wie es dort hingelangt ist und neun Monate unentdeckt bleiben konnte, kann sich David „nicht erklären.“ Er haben jedoch nie jemanden beschuldigt, betont er. „Ganz im Gegenteil, ich habe den Sachverhalt sofort dem Amtsleiter und der Mitarbeiterin aus der Buchhaltung geschildert.“

Kritik, weil Rücktritt nicht sofort erfolgt

Warum an dieser Stelle keine Verlustanzeige getätigt wurde, bleibt nur eine von vielen offenen Fragen dieses Abends. Die Frage jedoch der Gemeinderätin Marion Pitschmann von der „Liste Mannersdorf“ (LIM), ob der Abgang des Bürgermeisters mit diesen Anschuldigungen zusammenhänge, beantwortet dieser mit: „Nein. Es hat persönliche, aber vor allem gesundheitliche Gründe. Ich habe dieses Jahr noch einige Untersuchungen vor mir, im kommenden Jahr steht vermutlich eine Operation an.“

Robert Kopf (LIM) wollte verärgert wissen, warum David „nach diesen Vorwürfen nicht sofort seinen Hut nimmt und geht.“ David erklärte darauf, man wolle in den kommenden Monaten „eine geordnete Übergabe gewährleisten.“ Ebenfalls von der „Liste Mannersdorf“, im Übrigen die einzige Partei, die sich in Fragelaune zeigte, wandte sich Parteiobmann Johann Kopf an die ÖVP-Fraktion, „ob diese sich eine weitere Zusammenarbeit mit der SPÖ überhaupt vorstellen können.“ Neuhaus-Zethofer dazu: „Es ist eine Person, die etwas gemacht hat, nicht die gesamte Partei. Für mich gibt es so etwas wie Sippenhaftung nicht. Gleichzeitig muss ich allerdings die Optik infrage stellen, die ein Rücktritt in erst drei Monaten aufwirft.“

SPÖ berät nächste Woche über Nachfolge

Anfang nächster Woche wird intern über einen „neuen SPÖ-Kandidaten“ für das Bürgermeisteramt beraten, wie SPÖ-Vorsitzender Manfred Fiala erklärt. Auf Anfrage wird David sämtliche seiner Funktionen, darunter auch die des Obmanns des Leithawasserverbands II und sein Gemeinderatsmandat, mit Jahresende zurücklegen. „Fassungslos“ zeigt man sich bei der „LIM“ wie Kopf betont: „Es ist untragbar, dass er (Anm.: Bürgermeister David) unsere Stadt noch drei weitere Monate nach Außen vertreten soll. Ich bin dem Prüfungsausschuss für seine professionelle Arbeit sehr dankbar, ohne diese wären die Vorfälle niemals ans Licht gekommen.“ Ob die „LIM“ eine/n eigene/n Bürgermeisterkandidaten/in nominiert, wird „noch eruiert werden“, ebenso die „Einleitung anderer Schritte“. Einen Misstrauensantrag ziehe man vorerst nicht in Erwägung, da laut Kopf „offensichtlich SPÖ, ÖVP und FPÖ mit der jetzigen Vorgehensweise zufrieden zu sein scheinen und eine Zweidrittelmehrheit (16 von 23 Gemeinderäten) höchstwahrscheinlich nicht zustande käme.“