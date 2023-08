Kultursommer Mannersdorf ist großer Erfolg

Ein bunter Reigen von Klassik über Neuer Wiener Sound und Pop bis hin zu orientalischen Klängen, sowie einige Lesungen und Kabaretts haben auch diesen Sommer wieder zahlreiche BesucherInnen ins Kloster St. Anna in der Mannersdorfer "Wüste" gelockt. Begeistert über die Location und das Programm zeigt sich auch Kulturstadtrat Johann Kopf: "Die künstlerische Leiterin Sylvia Haider hat wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Besonders erwähnenswert sind die zahlreichen Sponsoren, ohne deren Großzügigkeit dieses Projekt nicht zustande gekommen wäre.“ Zudem besteht heuer bereits zum zweiten Mal eine Kooperation zwischen der Haydnregion und dem Kultursommer Mannersdorf. Im Zuge dieser Zusammenarbeit fand am Sonntagabend etwa ein Konzert der Formation „Urban Shoe“ statt.

Dabei wurde dem zahlreich erschienenen Publikum eine Kombination aus Tango, Blues, Jazz, Funk und klassischen Elementen geboten. Im August können sich alle Kulturaffinen noch auf weitere Highlights freuen: die Schauspielerin Chris Pichler wird am 11. August ihr Soloprogramm „Frau Schnaps“ mit musikalischen Elementen zum Besten geben, am 12. August wird das Puppentheater „Leiterwagerl“ für Spaß und Unterhaltung sorgen und die a cappella-Truppe „Die Vierkanter“ werden am 13. August eine abwechslungsreiche Bühnenshow bieten.