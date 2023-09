Vernissage „Maskerade“

Auch heuer wartet die ehrwürdige Edmund-Adler-Galerie wieder mit einer künstlerischen Besonderheit auf: Der „Trainierende an der Leinwand“, wie sich der Mannersdorfer Künstler Franz Wurm gerne selbst bezeichnet, präsentiert erstmals in der Galerie seine Werke. „Ich sehe das Malen eher als sportliche Herausforderung, denn als intellektuelle", so der autodidaktische Künstler, der vor rund 15 Jahren seine Leidenschaft für die Malerei entdeckte. Seinen Kunstwerken, in deren Mittelpunkt stets der Mensch steht, gibt er bewusst keine Titel oder Beschreibungen, „da ich dem Betrachter / der Betrachterin keinen intellektuellen Pfad vorgeben möchte“, wie Wurm erklärt. Die Vernissage findet am 9. September um 18:00 Uhr statt. Von 10. September bis 1. Oktober ist die Ausstellung jeweils sonntags von 14:00-17:00 Uhr zu besuchen.