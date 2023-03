Benefizkonzert der Militärmusik NÖ findet in Trautmannsdorf statt

Am Samstag, dem 1. April findet um 19 Uhr das Benefizkonzert der Militärmusik NÖ in der Mehrzweckhalle in Trautmannsdorf statt. Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Die musikalische Leitung übernimmt Militärkapellmeister Obendrauf und der Reinerlös des Kartenvorverkaufs geht an das Österreichische Rote Kreuz und an dessen Bezirksstellen Bruck/Leitha und Schwechat.

Karten kann man bereits beim Gemeindeamt in Trautmannsdorf erwerben, und zwar immer montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr.

