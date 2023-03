Bruck: Hainburger Band rockt die Bezirkshauptstadt

Am 20. Mai haben vier Hainburger Musiker ihren bislang größten Auftritt: Im Wiener Gasometer spielt die Band „Unerhört“ im Finale der Planet Festival Tour, dem größten Band Contest Österreichs, um den Sieg. Auf halbem Weg dorthin liegt das Stadttheater Bruck. Und hier stellen die Newcomer der heimischen Pop-Szene am Samstag, den 11. März, um 20 Uhr ihre kürzlich erschienene erste EP (Extended Play) und noch unveröffentlichte Songs im Rahmen einer Release-Show vor.

Musikalisch liegen die Songs „zwischen Austro-Pop und Austro-Rock“, erklärt Frontmann, Sänger und Gitarrist Lukas Toth, der auch die Texte der Songs schreibt. Die sind ironisch und im Dialekt. „Aus unserem Leben und in unserer Sprache“, so Toth.

Vieles hat sich bei den Senkrechtstartern der heimischen Pop-Szene „einfach so ergeben“, erzählt Toth. Etwa der Band-Name, der aus einer Liste von Vorschlägen gewählt wurde. Oder, dass die Band-Mitglieder einheitlich in weißen Hemden und schwarzen Hosenträgern auftritt. Und dass die Combo überhaupt zustande kam. Lukas Toth, Christoph Schütz (Drums), Thomas Schäfer (E-Gitarre) und Raphael Gross (Bass) lernten sich erst wenige Monate vor dem Ausbruch der Pandemie 2019 kennen und betätigten sich vorerst als Cover-Band. In der Corona-Pause wurde klar: „Wir wollen eigene Songs machen“. Ende 2021 begann dann ein (fast) kometenhafter und auch medial viel beachteter Aufstieg.

Noch können die vier Youngsters – Raphael Gross tritt heuer zur Matura an – nicht von ihrer Musik leben und gehen bodenständigen Berufen nach. Nach ihren Plänen soll das nicht so bleiben. Nächstes Ziel nach dem Planet Festival-Finale: Im Radio gespielt zu werden.

Tickets für die Release-Show von „Unerhört“ - mit der Hainburger Band „Talentfrei“ im Vorprogramm - gibt es um 19,90 Euro unter www.kultur-bruck.at.

