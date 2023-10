Kulinarische Klassik im Haydn-Haus in Rohrau

Am vergangenen Sonntag fanden im Haydn-Geburtshaus wegen des großen Besucherandrangs gleich zwei Serenadenkonzerte (siehe Infobox) statt. Die beiden Publikumslieblinge der Wiener Volksoper, die aus Estland stammende Mezzosopranistin Annely Peebo und der Schweizer Bariton Alexandre Beuchat luden in Begleitung des griechischen Pianisten Pantelis Polychronidis zu einer bunten Melodienreise von der Klassik bis zur Operette.

Neben Liedern von Joseph Haydn und Johannes Brahms gab es auch Auszüge aus Georges Bizets Oper „Carmen“ und drei Lieder von Maurice Ravel, die der Komponist 1932 für den Film „Don Quichotte à Dulcinée“ verfasste. Abgerundet wurde die kulinarische Matinee mit schwungvollen „Zigeunerliedern“ Antonin Dvoraks und Operettenmelodien von Franz Lehar („Die lustige Witwe“) und Emmerich Kalman („Die Csardasfürstin“).

Vor allem die international gefragte Mezzosopranistin Annely Peebo begeisterte die Konzertgäste auf Anhieb. Abgesehen von ihren stimmlichen Qualitäten zog sie das Publikum auch mit ihrer Mimik und Gestik in den Bann. Es schien, als hätte sie zu jeder Note einen passenden Augenaufschlag.

Bariton Alexandre Beuchat erwies sich vor allem bei Ravels Liedern in seinem Element und erntete dafür auch viele „Bravo“-Rufe.

Zum Abschluss hatten die drei Künstler aus drei verschiedenen Ländern eine – wenn auch scheinbar kitschige – Botschaft in aktuell kriegerischen Zeiten parat: „Habt euch lieb“ heißt es im Walzertakt aus Kalmans „Csardasfürstin“.

Die Serenadenkonzerte in Niederösterreich wurden vor mehr als 60 Jahren ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Musik am Ursprung“ werden jedes Jahr an zehn Orten in Niederösterreich, an denen Musikerpersönlichkeiten gelebt oder geschaffen haben, Konzerte aufgeführt, die vornehmlich diesen gewidmet sind. Einer dieser historischen Orte ist das Geburtshaus der Komponistenbrüder Joseph und Michael Haydn in Rohrau. Daher findet dort auch alljährlich ein Serenadenkonzert des Landes Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Haydnregion NÖ und dem Regionalentwicklungsverein Römerland-Carnuntum statt.