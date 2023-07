Landesklinikum Hainburg gibt Einblick in Kreißsaal

Nach dem offiziellen Aus der Pandemiemaßnahmen besteht nun wieder die Möglichkeit, die Geburtsstation des Landesklinikums Hainburg auch persönlich kennenzulernen. Bis jetzt war dies nur auf virtuellem Weg möglich. Die Informationsveranstaltung richtet sich an werdende Eltern und stellt den Ablauf einer Geburt und die Räumlichkeiten der Station vor.

Die Führung findet jeden letzten Freitag im Monat in deutscher Sprache und jeden ersten Freitag im Monat in slowakischer Sprache statt. Treffpunkt für die Führung ist in der Röntgenwartehalle um 12.30 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltung können Fragen an die Abteilungsleiterin Primaria Seline Rackl und die leitende Hebamme Ingrid Nedelik gestellt werden.

Im Landesklinikum werden auch Geburtsvorbereitungskurse in Deutsch und Slowakisch angeboten.

Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung über das gynäkologische Sekretariat erforderlich unter 02165/9004-27700.