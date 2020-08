Die Setzungsschäden im nordöstlichen Siedlungsbereich werden gemäß dem Katastrophenfondsgesetz nicht als Katastrophe eingestuft. Das Schadensbild ist darin nicht enthalten, heißt es aus dem Finanzministerium. Die Setzungen sind auf die Austrocknung des Bodens zurückzuführen und nicht auf einen Erdrutsch. Letzteres wäre im Gesetz angeführt.

Hausbesitzer mit Rissen in den Fassaden haben somit keinen Anspruch auf Zahlungen aus dem Katastrophenfonds. Die Gemeinde lässt nun prüfen, ob rechtliche Schritte möglich sind. „Das ist kein Einzelfall, sondern betrifft ein ganzes Siedlungsgebiet“, so Bürgermeister Karl Zwierschitz (SPÖ). Hier würde man „Neuland“ betreten. 40.000 Euro wurden dafür vorerst vom Gemeinderat freigegeben, weitere 40.000 für allfällige Verfahrenskosten. Insgesamt wurden 120.000 Euro für die weitere Vorgehensweise beschlossen – mit den Stimmen der SPÖ. Die Mandatare von ÖVP und FPÖ enthielten sich ihrer Stimme. „Das ist keine richtige Hilfe“, meint FP-Obmann Gerhard Kiss. Seine Kritik zielt darauf ab, dass 40.000 – von den 120.000 Euro – als Zuschuss für die Sanierungskonzepte der schwer Betroffenen vorgesehen sind.

NOEN VP-Obfrau Christine Besser will sich weiter für die Geschädigten einsetzen.

Für die Oppositionsparteien ist dies zu wenig. VP-Obfrau Christine Besser beklagt, Zwierschitz hätte vor der Gemeinderatswahl versprochen, die Kosten für die Sanierungskonzepte zu übernehmen. „Es liegen erst zwölf Konzepte vor. Wir haben uns ausgerechnet, dass das zusammen 93.000 Euro sind. Und da kommt noch etwas“, betont Besser. Sie will sich weiter für die Hausbesitzer einsetzen.

Zwierschitz bestreitet, dies versprochen zu haben. „Wir haben zugesagt, die Betroffenen zu unterstützen“, erklärt er. Die Kosten für Erstbegehungen wurden übernommen, nun müsse man schauen, wie es weitergeht. Die 40.000 Euro seien dafür ein Rahmen, es komme aber darauf an, wie viele ein Konzept machen lassen.

Dies ist auch ein Grund, wieso ÖVP und FPÖ diesen Beschluss als „nicht ausgereift“ betrachten. „Wir können so einen Beschluss nicht fassen, wenn es keine definitive Kostenschätzung gibt“, so Besser. Für Zwierschitz ist es das gute Recht der Opposition Kritik zu üben, er beklagt allerdings, dass kein eigener Vorschlag von ihr eingebracht wurde.

Opposition fühlt sich zu wenig informiert

Zwierschitz will den Geschädigten helfen, die finanziellen Mittel der Gemeinde dafür seien aber begrenzt. „Die große Republik Österreich und das Land NÖ haben entschieden, sie lassen die Leute im Stich. Nur die kleine Gemeinde Sommerein mit einem bescheidenen Budget macht noch etwas“, betont Zwierschitz mit dem Verweis darauf, dass die ÖVP in beiden Fällen an der Macht ist.

Kritik übt Besser auch an der Informationsweitergabe. Fragen wurden unzureichend beantwortet, Unterlagen wurden ihr nicht übermittelt.

s: privat SP-Bürgermeister Karl Zwierschitz lässt derzeit rechtliche Schritte prüfen.

„Auf der Gemeinde kann man sich alles anschauen. Heikle Sachen verschicken wir aber nicht per E-Mail“, erklärt Zwierschitz. Zudem sei die Anfrage um Protokolle einen Tag vor der Gemeinderatssitzung gekommen.