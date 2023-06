„Märchen ein bisschen anders“ in Bad Deutsch-Altenburg

Das „Ballett und Box Studio by Susi“, ansässig in Bad Deutsch Altenburg, veranstaltet am 1. Juli um 16 Uhr ein großes Fest mit allen Kursteilnehmern auf dem Stockschützenplatz in der Hollitzerallee 1.

Das Motto lautet „Märchen ein bisschen anders“. Es werden rund 200 Kursteilnehmer auftreten, die jüngsten davon sind erst drei Jahre alt. Einer Reise durch verschiedene Märchen folgt eine imposante Showtime mit Artistik-Acts und auch die Boxer zeigen, was sie während des Schuljahres gelernt haben. „Jeder ist eingeladen, nicht nur den Eltern und Bekannten wird eine tolle Show geboten“, sagt Organisatorin Zuzana Toth, die Leiterin des Studios. Die Kinder warteten schon das ganze Tanzschuljahr auf diesen Tag, die Proben liefen bereits auf Hochtouren. „Manche Kinder treten sogar mit mehreren Gruppen auf, das Highlight momentan sind die Kostüm-Anproben“, so Toth.

Das „Ballett & Box Studio by Susi“ ist eine Tanz- und Sporteinrichtung in Bad Deutsch Altenburg. Das Unterrichtsangebot richtet sich an Kinder ab dem Alter von drei Jahren, sowie an Jugendliche und Erwachsene. Das Kursprogramm umfasst Ballett und verschiedene Tanzstile, Kampfsportarten und weitere Formen des Trainings, unter anderem Boxen, rhythmische Gymnastik, Artistik für Kinder und Erwachsene, Show Dance und Yoga.