SICHERHEIT AUF DER DONAU Polizeiboot „Limes“ in Bad Deutsch-Altenburg getauft

Lesezeit: 3 Min Josef Rittler

Christian Holczmann, Landespolizeidirektor Franz Popp, Johanna Mikl-Leitner, Gerhard Karner und Michael Takacs. Foto: NÖN, Rittler

D as Polizeieinsatzboot wurde in Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner feierlich getauft und offiziell in Dienst gestellt.